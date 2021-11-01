Imenik podjetij
Align Technology
Align Technology Plače

Plače Align Technology se gibljejo od $8,645 skupnega letnega nadomestila za Grafični oblikovalec na spodnjem koncu do $257,280 za Informacijski tehnolog (IT) na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Align Technology. Zadnja posodobitev: 8/31/2025

$160K

Programski inženir
L6 $147K
L7 $150K

Backend programski inženir

Strojni inženir
Median $155K
Vodja programskega inženiringa
Median $153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Poslovni analitik
Median $120K
Vodja izdelkov
Median $203K
Podatkovni znanstvenik
Median $143K
Biomedicinski inženir
$79.6K
Podatkovni analitik
$184K
Finančni analitik
$231K
Grafični oblikovalec
$8.6K
Informacijski tehnolog (IT)
$257K
Pravni oddelek
$124K
Svetovalni upravni strokovnjak
$142K
Trženje
$61.2K
Vodja projekta
$256K
Analitik kibernetske varnosti
$101K
UX raziskovalec
$126K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Align Technology je Informacijski tehnolog (IT) at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $257,280. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Align Technology je $145,111.

