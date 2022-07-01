Adresár Spoločností
Aera Technology
Aera Technology Platy

Platový rozsah Aera Technology sa pohybuje od $13,065 v celkovej kompenzácii ročne pre Znanstvenik podatkov na spodnom konci do $348,250 pre Prodaja na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Aera Technology. Naposledy aktualizované: 8/15/2025

$160K

Vodja kabineta
$197K
Znanstvenik podatkov
$13.1K
Trženje
$15.7K

Vodja projekta
$123K
Prodaja
$348K
Razvijalec programske opreme
$124K
Tehnični vodja programa
$53K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Aera Technology je Prodaja at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $348,250. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Aera Technology je $122,912.

