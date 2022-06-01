Adresár Spoločností
Accion Labs
Accion Labs Platy

Platový rozsah Accion Labs sa pohybuje od $6,474 v celkovej kompenzácii ročne pre Kadrovik na spodnom konci do $388,050 pre Arhitekt rešitev na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Accion Labs. Naposledy aktualizované: 8/15/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $17.7K
Znanstvenik podatkov
$18.3K
Vodja izdelka
$28.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Kadrovik
$6.5K
Prodaja
$244K
Arhitekt rešitev
$388K
Tehnični vodja programa
$35.5K
Často kladené otázky

Den høyest betalende rollen rapportert hos Accion Labs er Arhitekt rešitev at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $388,050.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Accion Labs er $28,720.

