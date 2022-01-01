Imenik podjetij
7-Eleven
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

7-Eleven Plače

Plače 7-Eleven se gibljejo od $13,345 skupnega letnega nadomestila za Računovodja na spodnjem koncu do $189,750 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri 7-Eleven. Zadnja posodobitev: 9/7/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Software Engineer II $138K
Senior Software Engineer $157K

Full-Stack programski inženir

Vodja izdelkov
Median $178K
Podatkovni analitik
Median $90K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Vodja programskega inženiringa
Median $190K
Oblikovalec izdelkov
Median $120K
Računovodja
$13.3K
Poslovni analitik
$86.4K
Likvidator škod
$99.5K
Služba za stranke
$37.7K
Podatkovni znanstvenik
$126K
Finančni analitik
$98.5K
Strojni inženir
$131K
Človeški viri
$119K
Informacijski tehnolog (IT)
$32.2K
Trženje
$181K
Vodja oblikovanja izdelkov
$156K
Vodja projekta
$39.6K
Prodaja
$45K
Arhitekt rešitev
$127K
Tveganostni kapitalist
$15.7K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri 7-Eleven je Vodja programskega inženiringa z letnim skupnim plačilom $189,750. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri 7-Eleven je $119,400.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za 7-Eleven

Povezana podjetja

  • Sephora
  • Giant Eagle
  • Columbia Distributing
  • Faire
  • Zappos.com
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri