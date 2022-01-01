Imenik podjetij
10x Banking
10x Banking Plače

Plače 10x Banking se gibljejo od $112,746 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $317,800 za Informacijski tehnolog (IT) na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri 10x Banking. Zadnja posodobitev: 8/31/2025

$160K

Programski inženir
Median $113K

Backend programski inženir

Informacijski tehnolog (IT)
$318K
Vodja izdelkov
$162K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Vodja programskega inženiringa
$123K
Arhitekt rešitev
$198K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri 10x Banking je Informacijski tehnolog (IT) at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $317,800. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri 10x Banking je $162,499.

