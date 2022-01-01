Adresár spoločností
Zipline
Zipline Platy

Platy Zipline sa pohybujú od $136,591 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $243,800 pre Hardvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Zipline. Posledná aktualizácia: 11/14/2025

Softvérový inžinier
Associate Software Engineer $137K
Senior Software Engineer $193K
Produktový manažér
Median $157K
Business analytik
$206K

Hardvérový inžinier
$244K
Právny
$239K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Zipline predstavuje Hardvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $243,800. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Zipline je $199,702.

Ďalšie zdroje