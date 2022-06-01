Adresár spoločností
Zeta Global
Zeta Global Platy

Platy Zeta Global sa pohybujú od $6,636 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Marketingové operácie na spodnej hranici až po $392,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Zeta Global. Posledná aktualizácia: 9/2/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $62.6K
Dátový analytik
$136K
Dátový vedec
$55.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Marketingové operácie
$6.6K
Produktový dizajnér
$115K
Manažér softvérového inžinierstva
$392K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Zeta Global predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $392,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Zeta Global je $88,740.

