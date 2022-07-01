Adresár spoločností
Wisk
Wisk Platy

Platy Wisk sa pohybujú od $100,500 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $232,155 pre Hardvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Wisk. Posledná aktualizácia: 9/11/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $176K
Letecký inžinier
$153K
Hardvérový inžinier
$232K

Ľudské zdroje
$133K
Strojný inžinier
$216K
Produktový dizajnér
$101K
Často kladené otázky

