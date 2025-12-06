Adresár spoločností
Vizient
  • Platy
  • Dátový analytik

  • Všetky platy Dátový analytik

Vizient Dátový analytik Platy

Mediánový Dátový analytik kompenzačný balík in United States v Vizient dosahuje $82.5K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Vizient. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Mediánový balík
company icon
Vizient
Data Analyst
Chicago, IL
Celkom za rok
$82.5K
Úroveň
P2
Základný plat
$75K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$7.5K
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
8 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Vizient?
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový analytik v Vizient in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $97,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Vizient pre pozíciu Dátový analytik in United States je $82,500.

Ďalšie zdroje

