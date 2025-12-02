Adresár spoločností
UserTesting
UserTesting Projektový manažér Platy

Priemerné Projektový manažér celkové odmeňovanie in Canada v UserTesting sa pohybuje od CA$128K do CA$176K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky UserTesting. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemerná celková odmena

$100K - $119K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
$92.6K$100K$119K$127K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v UserTesting?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Projektový manažér v UserTesting in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$175,531. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v UserTesting pre pozíciu Projektový manažér in Canada je CA$128,214.

