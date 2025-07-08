Adresár spoločností
The University of Sydney
The University of Sydney Platy

Platy The University of Sydney sa pohybujú od $65,826 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Analytik kybernetickej bezpečnosti na spodnej hranici až po $100,496 pre Obchodný analytik na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov The University of Sydney. Posledná aktualizácia: 9/2/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $69.7K
Dátový vedec
Median $76.6K
Obchodný analytik
$100K

Analytik kybernetickej bezpečnosti
$65.8K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v The University of Sydney predstavuje Obchodný analytik at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $100,496. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v The University of Sydney je $73,145.

Ďalšie zdroje