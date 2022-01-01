Adresár spoločností
Thales
Thales Platy

Platy Thales sa pohybujú od $20,100 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Informačný technológ (IT) na spodnej hranici až po $176,880 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Thales. Posledná aktualizácia: 9/1/2025

$160K

Softvérový inžinier
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový inžinier

Analytik kybernetickej bezpečnosti
Median $73K
Architekt riešení
Median $84.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Dátový vedec
Median $40.2K
Predaj
Median $161K
Administratívny asistent
$48.8K
Letecký inžinier
$76K
Chemický inžinier
$20.5K

Výskumný inžinier

Elektrotechnický inžinier
$66.9K
Hardvérový inžinier
$23.5K
Informačný technológ (IT)
$20.1K
Právne
$64.1K
Strojný inžinier
$86.5K
Optický inžinier
$41.9K
Produktový dizajnér
$175K
Produktový manažér
$65K
Projektový manažér
$90.8K
Manažér softvérového inžinierstva
$177K
Manažér technických programov
$52.7K
Technický pisateľ
$44K
UX výskumník
$70.7K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Thales predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $176,880. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Thales je $65,001.

Ďalšie zdroje