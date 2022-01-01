Adresár Spoločností
Tempus
Tempus Platy

Platový rozsah Tempus sa pohybuje od $29,108 v celkovej kompenzácii ročne pre Administratívny asistent na spodnom konci do $256,275 pre Predaj na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Tempus. Naposledy aktualizované: 8/16/2025

$160K

Softvérový inžinier
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Backend softvérový inžinier

Full-stack softvérový inžinier

Dátový vedec
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $185K

Produktový manažér
Median $152K
Administratívny asistent
$29.1K
Obchodný analytik
$68.6K
Zákaznícky servis
$56.8K
Spokojnosť zákazníkov
$69.7K
Dátový analytik
$79.6K
Manažér programu
$84.6K
Predaj
$256K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$140K
Technický writer
$76.4K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Tempus podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Tempus je Predaj at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $256,275. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Tempus je $128,945.

