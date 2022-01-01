Adresár Spoločností
Standard Cognition
Standard Cognition Platy

Platový rozsah Standard Cognition sa pohybuje od $130,650 v celkovej kompenzácii ročne pre Dátový vedec na spodnom konci do $316,575 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Standard Cognition. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $190K
Dátový vedec
$131K
Manažér softvérového inžinierstva
$317K

Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
Options

V spoločnosti Standard Cognition podliehajú Options 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

FAQ

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Standard Cognition הוא Manažér softvérového inžinierstva
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Standard Cognition הוא $190,000.

