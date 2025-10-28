Adresár spoločností
Sleep Number
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Sleep Number Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in United States v Sleep Number dosahuje $170K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Sleep Number.

Mediánový balík
company icon
Sleep Number
Data Platform Engineer
San Jose, CA
Celkom za rok
$170K
Úroveň
L3
Základný plat
$135K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$20K
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
1 Rok
Aké sú kariérne úrovne v Sleep Number?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Sleep Number podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.00% ročne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Sleep Number in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $222,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Sleep Number pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $165,000.

Ďalšie zdroje