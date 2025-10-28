Adresár spoločností
Sleep Number
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Programový manažér

  • Všetky platy Programový manažér

Sleep Number Programový manažér Platy

Priemerné Programový manažér celkové odmeňovanie in United States v Sleep Number sa pohybuje od $123K do $172K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Sleep Number. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Priemerná celková odmena

$132K - $156K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$123K$132K$156K$172K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Programový manažér príspevkovs v spoločnosti Sleep Number na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Harmonogram Vestingu

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Sleep Number podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.00% ročne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Programový manažér ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Programový manažér v Sleep Number in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $171,990. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Sleep Number pre pozíciu Programový manažér in United States je $123,480.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Sleep Number

Súvisiace spoločnosti

  • Casper
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • Macy's
  • Aaron's
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje