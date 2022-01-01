Adresár spoločností
Shield AI
Shield AI Platy

Platy Shield AI sa pohybujú od $100,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Hardvérový inžinier na spodnej hranici až po $391,950 pre Manažér obchodných operácií na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Shield AI. Posledná aktualizácia: 10/14/2025

$160K

Softvérový inžinier
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Hardvérový inžinier
Median $100K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $289K

Letecký inžinier
$166K
Manažér obchodných operácií
$392K
Obchodný rozvoj
$130K
Dátový vedec
$382K
Strojný inžinier
$105K
Produktový manažér
$182K
Nábor zamestnancov
$161K
Manažér technických programov
$182K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Options

V spoločnosti Shield AI podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Shield AI predstavuje Manažér obchodných operácií at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $391,950. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Shield AI je $165,408.

