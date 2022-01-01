Shield AI Platy

Platy Shield AI sa pohybujú od $100,000 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Hardvérový inžinier na spodnej hranici až po $391,950 pre Manažér obchodných operácií na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Shield AI. Posledná aktualizácia: 10/14/2025
V spoločnosti Shield AI podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
