Adresár spoločností
S&P Global
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

S&P Global Platy

Platy S&P Global sa pohybujú od $4,029 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Marketingové operácie na spodnej hranici až po $335,168 pre Korporátny rozvoj na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov S&P Global. Posledná aktualizácia: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softvérový inžinier
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Dátový inžinier

Produktový manažér
Median $89.4K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $290K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Dátový analytik
Median $12K
Dátový vedec
Median $160K
Obchodný analytik
Median $170K
Architekt riešení
Median $205K

Data Architect

Účtovník
$111K
Obchodné operácie
$124K
Korporátny rozvoj
$335K
Úspech zákazníka
$89.6K
Manažér dátovej vedy
$53.8K
Finančný analytik
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Manažérsky konzultant
$90.8K
Marketing
$89.6K
Marketingové operácie
$4K
Produktový dizajnér
$104K
Manažér programov
$52.8K
Projektový manažér
$55K
Predaj
$270K
Predajný inžinier
$109K
Manažér technických programov
$155K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti S&P Global podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (16.50% polročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (16.50% polročne)

  • 33% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (16.50% polročne)

Máte otázku? Spýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi, aby ste sa zapojili do diskusií so zamestnancami z rôznych spoločností, získali kariérne tipy a ďalšie.

Navštíviť teraz!

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v S&P Global predstavuje Korporátny rozvoj at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $335,168. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v S&P Global je $89,550.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre S&P Global

Súvisiace spoločnosti

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje