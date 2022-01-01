Adresár spoločností
Riverbed Technology
Riverbed Technology Platy

Platy Riverbed Technology sa pohybujú od $41,644 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $203,975 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Riverbed Technology. Posledná aktualizácia: 9/18/2025

$160K

Informačný technológ (IT)
Median $96K
Produktový manažér
Median $135K
Softvérový inžinier
$41.6K

Manažér softvérového inžinierstva
$204K
The highest paying role reported at Riverbed Technology is Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $203,975. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Riverbed Technology is $115,500.

