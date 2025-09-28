Adresár spoločností
realtor.com
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

realtor.com Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v realtor.com sa pohybuje od $111K za year pre T1 do $255K za year pre T6. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $195K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky realtor.com. Posledná aktualizácia: 9/28/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
T1
Software Engineer 1(Začiatočnícka úroveň)
$111K
$109K
$147
$2K
T2
Software Engineer 2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
Senior Software Engineer
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
Staff Software Engineer
$223K
$173K
$26K
$24.2K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistov

Aké sú kariérne úrovne v realtor.com?

Zahrnuté pozície

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v realtor.com in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $349,249. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v realtor.com pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $185,800.

