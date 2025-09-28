Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v realtor.com sa pohybuje od $111K za year pre T1 do $255K za year pre T6. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $195K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky realtor.com. Posledná aktualizácia: 9/28/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
T1
$111K
$109K
$147
$2K
T2
$140K
$126K
$6K
$7.8K
T3
$201K
$159K
$25.2K
$17K
T4
$223K
$173K
$26K
$24.2K
