Adresár spoločností
Mollie
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Mollie Platy

Platy Mollie sa pohybujú od $57,450 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový analytik na spodnej hranici až po $149,235 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Mollie. Posledná aktualizácia: 9/15/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Softvérový inžinier
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Manažér softvérového inžinierstva
Median $149K
Dátový analytik
$57.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Dátový vedec
$92.7K
Marketing
$81K
Projektový manažér
$101K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
$110K
Manažér technických programov
$114K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Mollie predstavuje Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou odmenou $149,235. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Mollie je $101,241.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Mollie

Súvisiace spoločnosti

  • Adyen
  • Wolters Kluwer
  • Verifone
  • Starling Bank
  • InvestCloud
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje