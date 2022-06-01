Adresár spoločností
Medable
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Medable Platy

Platy Medable sa pohybujú od $80,400 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový manažér na spodnej hranici až po $333,660 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Medable. Posledná aktualizácia: 9/15/2025

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Manažér technických programov
Median $120K
Finančný analytik
$125K
Produktový dizajnér
$294K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produktový manažér
$80.4K
Softvérový inžinier
$128K
Manažér softvérového inžinierstva
$334K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Medable predstavuje Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $333,660. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Medable je $126,898.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Medable

Súvisiace spoločnosti

  • Cloudera
  • Plaid
  • Scale AI
  • Carta
  • Ripple
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje