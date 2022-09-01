Adresár spoločností
McGraw Hill
McGraw Hill Platy

Platy McGraw Hill sa pohybujú od $10,816 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Predaj na spodnej hranici až po $213,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov McGraw Hill. Posledná aktualizácia: 9/15/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $138K

Full-Stack softvérový inžinier

Produktový dizajnér
Median $100K
Produktový manažér
Median $120K

UX výskumník
Median $100K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $213K
Dátový vedec
$184K
Marketing
$180K
Predaj
$10.8K
Manažér technických programov
$185K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v McGraw Hill predstavuje Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou odmenou $213,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v McGraw Hill je $137,500.

