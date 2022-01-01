Adresár spoločností
Intel
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Intel Platy

Platy Intel sa pohybujú od $36,403 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Nábor zamestnancov na spodnej hranici až po $818,056 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Intel. Posledná aktualizácia: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softvérový inžinier
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Dátový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

Bezpečnostný softvérový inžinier

DevOps inžinier

Inžinier spoľahlivosti stránok

Krypto inžinier

Systémový inžinier

Softvérový inžinier videohier

Výskumný vedec

AI výskumník

AI inžinier

Embedded Systems Software Engineer

Hardvérový inžinier
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Produktový manažér
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Dátový vedec
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Manažér technických programov
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Manažér technického projektu

Manažér softvérového inžinierstva
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Strojný inžinier
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Architekt riešení
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Marketing
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Manažér produktového marketingu

Produktový dizajnér
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Finančný analytik
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Manažér programov
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Chemický inžinier
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Elektrotechnický inžinier
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Obchodný analytik
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Ľudské zdroje
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Materiálový inžinier
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Predaj
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Manažér terénneho predaja

Správca účtov

Obchodný rozvoj
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Obchodné operácie
Median $151K
Manažér obchodných operácií
Median $201K
Manažér dátovej vedy
Median $262K
Optický inžinier
Median $239K
Manažér produktového dizajnu
Median $290K
Projektový manažér
Median $57.8K
Účtovník
Median $137K

Technical Accountant

Administratívny asistent
Median $95.2K
Grafický dizajnér
Median $235K
Predajný inžinier
Median $201K
Právne
Median $300K
Šéf štábu
$220K
Stavebný inžinier
$231K

Construction Engineer

Riadiaci inžinier
$230K
Zákaznícky servis
$103K
Dátový analytik
$71.7K
Manažér zariadení
$118K
Módny dizajnér
$76.4K
Priemyselný dizajnér
$156K
Manažérsky konzultant
$120K
MEP inžinier
$180K
Prompt Engineer
$469K
Nábor zamestnancov
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Technický pisateľ
$44.2K
UX výskumník
$37.7K
Rizikový kapitalista
$166K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Intel podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Intel podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

Máte otázku? Spýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi, aby ste sa zapojili do diskusií so zamestnancami z rôznych spoločností, získali kariérne tipy a ďalšie.

Navštíviť teraz!

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Intel predstavuje Softvérový inžinier at the Fellow level s ročnou celkovou odmenou $818,056. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Intel je $188,939.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Intel

Súvisiace spoločnosti

  • CDW
  • Western Digital
  • Xilinx
  • Marvell
  • OmniVision Technologies
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje