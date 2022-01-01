Intel Platy

Platy Intel sa pohybujú od $36,403 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Nábor zamestnancov na spodnej hranici až po $818,056 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Intel. Posledná aktualizácia: 10/21/2025
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
V spoločnosti Intel podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Intel podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)
