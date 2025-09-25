Adresár spoločností
Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Instacart. Posledná aktualizácia: 9/25/2025

Priemerná celková odmena

CA$113K - CA$137K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
CA$105KCA$113KCA$137KCA$146K
Bežný rozsah
Možný rozsah

CA$226K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Instacart podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

50%

ROK 1

50%

ROK 2

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Instacart podliehajú RSUs 2-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 50% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (50.00% ročne)

  • 50% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% štvrťročne)



Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Manažér technických programov at Instacart in Canada sits at a yearly total compensation of CA$146,208. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Manažér technických programov role in Canada is CA$104,614.

