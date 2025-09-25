Predaj odmeňovanie in United States v Instacart sa pohybuje od $245K za year pre L5 do $418K za year pre L7. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $324K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Instacart. Posledná aktualizácia: 9/25/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$177K
$147K
$30K
$0
L6
$314K
$174K
$26.7K
$114K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Instacart podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)
50%
ROK 1
50%
ROK 2
V spoločnosti Instacart podliehajú RSUs 2-ročnému harmonogramu vestingu:
50% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (50.00% ročne)
50% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% štvrťročne)