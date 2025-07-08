Adresár spoločností
Haus
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Haus Platy

Platy Haus sa pohybujú od $140,700 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $199,000 pre Príjmové operácie na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Haus. Posledná aktualizácia: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Príjmové operácie
$199K
Softvérový inžinier
$141K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Haus predstavuje Príjmové operácie at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $199,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Haus je $169,850.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Haus

Súvisiace spoločnosti

  • Pinterest
  • Microsoft
  • Flipkart
  • Square
  • Coinbase
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/haus/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.