Adresár spoločností
FD Technologies
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Ľudské zdroje

  • Všetky platy Ľudské zdroje

FD Technologies Ľudské zdroje Platy

Priemerné Ľudské zdroje celkové odmeňovanie in Canada v FD Technologies sa pohybuje od CA$66K do CA$95.8K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky FD Technologies. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$54.2K - $63K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
$47.8K$54.2K$63K$69.4K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Ľudské zdroje príspevkovs v spoločnosti FD Technologies na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v FD Technologies?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Ľudské zdroje ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Ľudské zdroje v FD Technologies in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$95,796. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v FD Technologies pre pozíciu Ľudské zdroje in Canada je CA$66,010.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre FD Technologies

Súvisiace spoločnosti

  • Dyson
  • Just Eat
  • Skyscanner
  • 11:FS
  • Starling Bank
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fd-technologies/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.