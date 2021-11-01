Adresár Spoločností
Exact Sciences
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Exact Sciences Platy

Platový rozsah Exact Sciences sa pohybuje od $108,455 v celkovej kompenzácii ročne pre Obchodné operácie na spodnom konci do $353,760 pre Právne oddelenie na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Exact Sciences. Naposledy aktualizované: 8/22/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Median $115K

Full-stack softvérový inžinier

Biomedicínsky inžinier
$171K
Obchodné operácie
$108K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Obchodný analytik
$149K
Dátový analytik
$149K
Dátový vedec
$141K
Informatik (IT)
$150K
Právne oddelenie
$354K
Produktový dizajnér
$132K
Produktový manažér
$241K
Projektový manažér
$175K
Predaj
$196K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

The highest paying role reported at Exact Sciences is Právne oddelenie at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $353,760. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Exact Sciences is $149,223.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Exact Sciences

Súvisiace spoločnosti

  • Thermo Fisher Scientific
  • Illumina
  • ResMed
  • Ginkgo Bioworks
  • Agilent Technologies
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje