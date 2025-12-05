Adresár spoločností
Depop
  • Platy
  • Manažér softvérového inžinierstva

  • Všetky platy Manažér softvérového inžinierstva

Depop Manažér softvérového inžinierstva Platy

Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in United Kingdom v Depop dosahuje £181K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Depop. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Mediánový balík
company icon
Depop
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Celkom za rok
$244K
Úroveň
M3
Základný plat
$143K
Stock (/yr)
$80K
Bonus
$21.4K
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Depop?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Depop in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £191,412. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Depop pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in United Kingdom je £177,572.

Ďalšie zdroje

