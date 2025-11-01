Adresár spoločností
Databricks
  • Platy
  • Technický programový manažér

  • Všetky platy Technický programový manažér

Databricks Technický programový manažér Platy

Technický programový manažér odmeňovanie in United States v Databricks sa pohybuje od $244K za year pre L4 do $202K za year pre L5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $229K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Databricks. Posledná aktualizácia: 11/1/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
L3
Technical Program Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$244K
$160K
$68.8K
$15.6K
L5
Senior Technical Program Manager
$202K
$166K
$18.3K
$18.3K
L6
Staff Technical Program Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Databricks podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Technický programový manažér v Databricks in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $1,360,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Databricks pre pozíciu Technický programový manažér in United States je $286,500.

