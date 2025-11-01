Manažér softvérového inžinierstva odmeňovanie in United States v Databricks sa pohybuje od $441K za year pre M2 do $1.2M za year pre M5. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $1.13M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Databricks. Posledná aktualizácia: 11/1/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
M2
$441K
$231K
$170K
$40.5K
M3
$945K
$239K
$671K
$35.4K
M4
$1.15M
$247K
$867K
$37.1K
M5
$1.2M
$301K
$865K
$31K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Databricks podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)