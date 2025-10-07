Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in Canada v D2L sa pohybuje od CA$71.7K za year pre L1 do CA$143K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Canada dosahuje CA$97.8K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky D2L. Posledná aktualizácia: 10/7/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
L1
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
