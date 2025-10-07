Adresár spoločností
D2L Full-Stack softvérový inžinier Platy

Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in Canada v D2L sa pohybuje od CA$71.7K za year pre L1 do CA$143K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in Canada dosahuje CA$97.8K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky D2L. Posledná aktualizácia: 10/7/2025

Priemer Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
L1
Software Developer I(Začiatočnícka úroveň)
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
Software Developer II
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
Senior Software Developer I
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
Senior Software Developer II
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
CA$225K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Aké sú kariérne úrovne v D2L?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier v D2L in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$143,131. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v D2L pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier in Canada je CA$94,137.

