Cambium Learning Group
Cambium Learning Group Platy

Platový rozsah Cambium Learning Group sa pohybuje od $50,250 v celkovej kompenzácii ročne pre Ľudské zdroje na spodnom konci do $159,120 pre Produktový manažér na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Cambium Learning Group. Naposledy aktualizované: 8/12/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $146K
Dátový vedec
$111K
Ľudské zdroje
$50.3K

Produktový manažér
$159K
Technický manažér programu
$121K
Technický writer
$63.7K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Cambium Learning Group je Produktový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $159,120. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Cambium Learning Group je $115,545.

