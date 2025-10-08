Adresár spoločností
CVS Health
Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in United States v CVS Health sa pohybuje od $113K za year pre L1 do $153K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $131K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CVS Health. Posledná aktualizácia: 10/8/2025

Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
L1
Software Engineer(Začiatočnícka úroveň)
$113K
$107K
$656
$4.8K
L2
Senior Software Engineer I
$121K
$113K
$0
$7.5K
L3
Senior Software Engineer II
$153K
$133K
$0
$20K
L4
Lead Software Engineer
$153K
$134K
$0
$18.7K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier v CVS Health in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $168,125. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CVS Health pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier in United States je $132,000.

