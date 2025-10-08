Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in United States v CVS Health sa pohybuje od $113K za year pre L1 do $153K za year pre L4. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $131K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CVS Health. Posledná aktualizácia: 10/8/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
L1
$113K
$107K
$656
$4.8K
L2
$121K
$113K
$0
$7.5K
L3
$153K
$133K
$0
$20K
L4
$153K
$134K
$0
$18.7K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
