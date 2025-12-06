Adresár spoločností
CGI
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

CGI Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in Canada v CGI sa pohybuje od CA$75.2K za year pre Associate Software Engineer do CA$125K za year pre Lead Analyst. Mediánový yearný kompenzačný balík in Canada dosahuje CA$82.6K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CGI. Posledná aktualizácia: 12/6/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
$54.7K
$53.7K
$716
$287
Software Engineer
$61.5K
$60.3K
$776
$425
Senior Software Engineer
$71.6K
$70.4K
$822
$399
Lead Analyst
$90.6K
$82.2K
$7.2K
$1.3K
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v CGI?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA)

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v CGI in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$124,640. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CGI pre pozíciu Softvérový inžinier in Canada je CA$82,553.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre CGI

Súvisiace spoločnosti

  • Cognizant
  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • CSG
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.