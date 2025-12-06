Softvérový inžinier odmeňovanie in Canada v CGI sa pohybuje od CA$75.2K za year pre Associate Software Engineer do CA$125K za year pre Lead Analyst. Mediánový yearný kompenzačný balík in Canada dosahuje CA$82.6K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky CGI. Posledná aktualizácia: 12/6/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
$54.7K
$53.7K
$716
$287
Software Engineer
$61.5K
$60.3K
$776
$425
Senior Software Engineer
$71.6K
$70.4K
$822
$399
Lead Analyst
$90.6K
$82.2K
$7.2K
$1.3K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
