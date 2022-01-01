Adresár Spoločností
Ceridian
Ceridian Platy

Platový rozsah Ceridian sa pohybuje od $52,260 v celkovej kompenzácii ročne pre Zákaznícky servis na spodnom konci do $279,390 pre Ľudské zdroje na hornom konci.

$160K

Softvérový inžinier
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Full-stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Produktový dizajnér
Median $92K
Zákaznícky servis
$52.3K

Ľudské zdroje
$279K
Marketing
$137K
Manažér produktového dizajnu
$106K
Produktový manažér
$67.4K
Projektový manažér
$82.6K
Personálny nábor
$68.6K
Manažér softvérového inžinierstva
$111K
Architekt riešení
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Technický manažér programu
$101K
Plán nadobudnutia práv

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Ceridian podliehajú RSUs 3-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 33.3% nadobúda sa v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda sa v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda sa v 3rd-ROK (33.30% ročne)

