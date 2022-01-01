Adresár spoločností
CEMEX
CEMEX Platy

Platy CEMEX sa pohybujú od $20,031 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $47,179 pre Projektový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov CEMEX. Posledná aktualizácia: 9/10/2025

$160K

Stavebný inžinier
$21.8K
Dátový vedec
$20K
Projektový manažér
$47.2K

Softvérový inžinier
$38.4K
Často kladené otázky

The highest paying role reported at CEMEX is Projektový manažér at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $47,179. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CEMEX is $30,112.

