ByteDance Platy

Platy ByteDance sa pohybujú od $16,519 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Účtovník na spodnej hranici až po $1,207,230 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ByteDance. Posledná aktualizácia: 11/21/2025

Softvérový inžinier
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

iOS inžinier

Mobilný softvérový inžinier

Frontend softvérový inžinier

Inžinier strojového učenia

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Sieťový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA)

Dátový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

Bezpečnostný softvérový inžinier

Inžinier spoľahlivosti webu

Softvérový inžinier virtuálnej reality

Advokát vývojárov

Výskumný vedec

Produktový manažér
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Marketing
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Manažér produktového marketingu

Dátový vedec
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Produktový dizajnér
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

UX dizajnér

UI dizajnér

Predaj
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Účtový manažér

Manažér účtov

Recruiter
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Získavač talentov

Náborár vedúcich pozícií

Technický náborár

Programový manažér
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Manažér softvérového inžinierstva
3-1 $584K
3-2 $794K
Technický programový manažér
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Ľudské zdroje
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Business analytik
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Dátový analytik
1-2 $125K
2-1 $163K
Projektový manažér
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Manažér obchodných operácií
2-1 $167K
2-2 $208K
Obchodné operácie
Median $235K
Obchodný rozvoj
Median $165K
Bezpečnosť a dôvera
Median $118K
UX výskumník
2-2 $237K
3-1 $296K
Manažér dátovej vedy
Median $409K
Manažér partnerov
Median $205K
Finančný analytik
Median $150K
Hardvérový inžinier
Median $350K
Právny
Median $127K

Právny poradca

Manažérsky konzultant
Median $200K
Marketingové operácie
Median $89.9K
IT špecialista
Median $74.1K
Príjmové operácie
Median $120K
Architekt riešení
Median $278K

Dátový architekt

Cloudový bezpečnostný architekt

Účtovník
$16.5K

Technický účtovník

Administratívny asistent
$49.8K
Šéf kancelárie
$247K
Copywriter
$63.3K
Korporátny rozvoj
$233K
Zákaznícky servis
$50.5K
Úspech zákazníka
$73.8K
Grafický dizajnér
$48.3K
Mechanický inžinier
$286K
Optický inžinier
$387K
Manažér produktového dizajnu
$385K
Regulačné záležitosti
$108K
Predajný inžinier
$65.3K
Technický spisovateľ
$129K
Celkové odmeny
$304K
Rizikový kapitalista
$91.9K
Harmonogram Vestingu

20%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

30%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti ByteDance podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 30% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (7.50% štvrťročne)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

35%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti ByteDance podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 15% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (15.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 35% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (35.00% ročne)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti ByteDance podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

12 month cliff and vests quarterly.

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v ByteDance predstavuje Softvérový inžinier at the 4-1 level s ročnou celkovou odmenou $1,207,230. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ByteDance je $209,525.

