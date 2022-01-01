ByteDance Platy

Platy ByteDance sa pohybujú od $16,519 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Účtovník na spodnej hranici až po $1,207,230 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov ByteDance. Posledná aktualizácia: 11/21/2025
iOS inžinier
Mobilný softvérový inžinier
Frontend softvérový inžinier
Inžinier strojového učenia
Backend softvérový inžinier
Full-Stack softvérový inžinier
Sieťový inžinier
Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA)
Dátový inžinier
Produkčný softvérový inžinier
Bezpečnostný softvérový inžinier
Inžinier spoľahlivosti webu
Softvérový inžinier virtuálnej reality
Advokát vývojárov
Výskumný vedec
20%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
30%
ROK 4
V spoločnosti ByteDance podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
20% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (20.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)
30% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (7.50% štvrťročne)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
35%
ROK 4
V spoločnosti ByteDance podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
15% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (15.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)
35% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (35.00% ročne)
12 month cliff and vests quarterly.
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti ByteDance podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)
12 month cliff and vests quarterly.
