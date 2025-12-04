Adresár spoločností
Mediánový Manažér softvérového inžinierstva kompenzačný balík in Canada v BenchSci dosahuje CA$196K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky BenchSci. Posledná aktualizácia: 12/4/2025

Mediánový balík
company icon
BenchSci
Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Celkom za rok
$142K
Úroveň
L6
Základný plat
$142K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
0-1 Roky
Roky skúseností
5-10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v BenchSci?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti BenchSci podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v BenchSci in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$255,098. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v BenchSci pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in Canada je CA$182,171.

Ďalšie zdroje

