BECU Platy

Platový rozsah BECU sa pohybuje od $61,353 v celkovej kompenzácii ročne pre Zákaznícky servis na spodnom konci do $160,000 pre Softvérový inžinier na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov BECU. Naposledy aktualizované: 8/25/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Softvérový inžinier
Median $160K
Obchodný analytik
$89.8K
Zákaznícky servis
$61.4K

Prevádzkové operácie zákazníckeho servisu
$98.2K
Projektový manažér
$123K
Personálny nábor
$104K
FAQ

A legmagasabb fizetésű szerep a BECU-nél a Softvérový inžinier, évi $160,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A BECU-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $101,357.

