Adresár Spoločností
Balyasny Asset Management L.P.
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Balyasny Asset Management L.P. Platy

Platový rozsah Balyasny Asset Management L.P. sa pohybuje od $181,570 v celkovej kompenzácii ročne pre Softvérový inžinier na spodnom konci do $1,281,375 pre Investičný bankár na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Balyasny Asset Management L.P.. Naposledy aktualizované: 8/25/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Softvérový inžinier
Associate Software Engineer $182K
Software Engineer $240K
Senior Software Engineer $378K

Backend softvérový inžinier

Full-stack softvérový inžinier

Kvantitatívny vývojár

Finančný analytik
Median $235K
Dátový analytik
$251K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Informatik (IT)
$293K
Investičný bankár
$1.28M
Produktový manažér
$371K
Manažér softvérového inžinierstva
$492K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Balyasny Asset Management L.P. je Investičný bankár at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $1,281,375. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Balyasny Asset Management L.P. je $292,530.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Balyasny Asset Management L.P.

Súvisiace spoločnosti

  • WorldQuant
  • BCG
  • McKinsey
  • Plaid
  • Addepar
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje