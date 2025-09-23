Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v Autodesk sa pohybuje od $138K za year pre Grade 8 do $430K za year pre Grade 15. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $166K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Autodesk. Posledná aktualizácia: 9/23/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Software Engineer 1
$138K
$120K
$12.3K
$5.9K
Software Engineer 2
$160K
$132K
$18.4K
$9.2K
Software Engineer 3
$160K
$147K
$10.2K
$2.8K
Senior Software Engineer 1
$183K
$141K
$35.8K
$5.8K
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
V spoločnosti Autodesk podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (33.30% ročne)
V spoločnosti Autodesk podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:
33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (8.32% štvrťročne)
33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (8.32% štvrťročne)
