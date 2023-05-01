Adresár Spoločností
Arcadia io Platy

Platový rozsah Arcadia io sa pohybuje od $132,300 v celkovej kompenzácii ročne pre Produktový manažér na spodnom konci do $177,110 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Arcadia io. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $140K
Produktový manažér
$132K
Manažér softvérového inžinierstva
$177K

FAQ

The highest paying role reported at Arcadia io is Manažér softvérového inžinierstva at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $177,110. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Arcadia io is $140,000.

