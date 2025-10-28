Adresár spoločností
Apple
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Operácie zákazníckeho servisu

  • Všetky platy Operácie zákazníckeho servisu

Apple Operácie zákazníckeho servisu Platy

Priemerné Operácie zákazníckeho servisu celkové odmeňovanie v Apple sa pohybuje od $72.3K do $101K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Apple. Posledná aktualizácia: 10/28/2025

Priemerná celková odmena

$78.2K - $91K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$72.3K$78.2K$91K$101K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Operácie zákazníckeho servisu príspevkovs v spoločnosti Apple na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat

Apple logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Apple podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (12.50% polročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (12.50% polročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (12.50% polročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (12.50% polročne)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Apple podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Operácie zákazníckeho servisu ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Operácie zákazníckeho servisu v Apple predstavuje ročnú celkovú odmenu $101,150. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Apple pre pozíciu Operácie zákazníckeho servisu je $72,250.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Apple

Súvisiace spoločnosti

  • Google
  • Affirm
  • Bed Bath & Beyond
  • LinkedIn
  • Uber
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje