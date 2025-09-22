Adresár spoločností
Amperity
Amperity Marketing Platy

Priemerné Marketing celkové odmeňovanie in United States v Amperity sa pohybuje od $100K do $140K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Amperity. Posledná aktualizácia: 9/22/2025

Priemerná celková odmena

$109K - $132K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$100K$109K$132K$140K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
Option

V spoločnosti Amperity podliehajú Options 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Ďalšie zdroje