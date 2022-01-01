Adresár Spoločností
Alight Solutions
Alight Solutions Platy

Platový rozsah Alight Solutions sa pohybuje od $31,286 v celkovej kompenzácii ročne pre Ľudské zdroje na spodnom konci do $221,100 pre Prevádzkové príjmy na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Alight Solutions. Naposledy aktualizované: 8/23/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $124K
Manažérsky konzultant
Median $103K
Manažér obchodných operácií
$211K

Zákaznícky servis
$39.2K
Dátový analytik
$173K
Finančný analytik
$142K
Ľudské zdroje
$31.3K
Marketingové operácie
$117K
Produktový manažér
$93.5K
Projektový manažér
$84.6K
Personálny nábor
$67.7K
Prevádzkové príjmy
$221K
Manažér softvérového inžinierstva
$188K
Architekt riešení
$199K
Technický manažér programu
$216K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Alight Solutions je Prevádzkové príjmy at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $221,100. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Alight Solutions je $123,500.

