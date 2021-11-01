Adresár spoločností
Aeva
Aeva Platy

Platy Aeva sa pohybujú od $187,018 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový manažér na spodnej hranici až po $477,375 pre Produktový dizajnér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Aeva. Posledná aktualizácia: 9/1/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $210K
Hardvérový inžinier
Median $225K
Strojný inžinier
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Produktový dizajnér
$477K
Produktový manažér
$187K
Manažér programov
$427K
Projektový manažér
$347K
25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Aeva podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Aeva predstavuje Produktový dizajnér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $477,375. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Aeva je $225,000.

