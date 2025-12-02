Adresár spoločností
ADP
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

ADP Softvérový inžinier Platy

Softvérový inžinier odmeňovanie in United States v ADP sa pohybuje od $93.3K za year pre Associate Software Engineer do $243K za year pre Principal Software Engineer. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $113K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky ADP. Posledná aktualizácia: 12/2/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Associate Software Engineer
(Začiatočnícka úroveň)
$93.3K
$90.3K
$12
$3K
Software Engineer
$111K
$111K
$0
$115
Senior Software Engineer
$129K
$126K
$1.7K
$1.2K
Lead Software Engineer
$182K
$165K
$6.4K
$11.4K
Zobraziť 1 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Harmonogram Vestingu

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti ADP podliehajú RSUs 3-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (33.30% ročne)

  • 33.3% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (Infinity% za obdobie)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečovania kvality (QA)

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v ADP in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $242,811. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v ADP pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $113,000.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre ADP

Súvisiace spoločnosti

  • Nuance Communications
  • Asure Software
  • NETSCOUT
  • LexisNexis
  • Concentrix
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adp/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.