7-Eleven Platy

Platy 7-Eleven sa pohybujú od $13,345 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Účtovník na spodnej hranici až po $189,750 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov 7-Eleven. Posledná aktualizácia: 9/7/2025

$160K

Softvérový inžinier
Software Engineer II $138K
Senior Software Engineer $157K

Full-Stack softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $178K
Dátový analytik
Median $90K

Manažér softvérového inžinierstva
Median $190K
Produktový dizajnér
Median $120K
Účtovník
$13.3K
Obchodný analytik
$86.4K
Likvidátor škôd
$99.5K
Zákaznícky servis
$37.7K
Dátový vedec
$126K
Finančný analytik
$98.5K
Hardvérový inžinier
$131K
Ľudské zdroje
$119K
Informačný technológ (IT)
$32.2K
Marketing
$181K
Manažér produktového dizajnu
$156K
Projektový manažér
$39.6K
Predaj
$45K
Architekt riešení
$127K
Rizikový kapitalista
$15.7K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v 7-Eleven predstavuje Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou odmenou $189,750. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v 7-Eleven je $119,400.

